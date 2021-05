US-Tour: Masson auf Podestkurs in Thailand

"Ich will meine Einstellung beibehalten, da rausgehen und Spaß haben. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich will, möchte ich damit einfach umgehen", sagte Masson, die beim jüngsten Tour-Stopp in Singapur zur Halbzeit auf dem siebten Rang gelegen hatte, dann aber auf Platz 46 abgerutscht war. Der 31-Jährigen winkt der erste Top-10-Platz des Jahres.