Weinzierl bringt fünf Neue - VfB ohne Kobel

Verzichten muss Weinzierl auf Marek Suchy und Carlos Gruezo, die wegen muskulärer Probleme nicht im Kader stehen. Felix Uduokhai fehlt nach seiner OP am Sprunggelenk, Alfred Finnbogason wegen Problemen an der Patellasehne. Mit Jeffrey Gouweleeuw, Moravek und Andre Hahn spielen drei Profis von Beginn an, die bereits in Weinzierls erster Amtszeit (2012 bis 2016) beim FCA unter Vertrag standen.