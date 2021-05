Gescheiterte Super League: UEFA leitet Disziplinarmaßnahmen gegen Juventus, Real und Barcelona ein

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat nach der gescheiterten Gründung einer Super League neun der zwölf abtrünnigen internationalen Top-Klubs unter Auferlegung von empfindlichen Sanktionen wieder eingegliedert. Gegen Real Madrid, den FC Barcelona und Juventus Turin, die sich laut einer Mitteilung vom Freitagabend "bisher geweigert haben, der so genannten Super League abzuschwören", werde der Kontinentalverband indessen disziplinarisch vorgehen.

"Im Geiste der Versöhnung und zum Wohle des europäischen Fußballs reichten neun der zwölf am sogenannten Super-League-Projekt beteiligten Klubs bei der UEFA eine Verpflichtungserklärung ein, in der die Position der Klubs dargelegt wurde, einschließlich ihres Engagements in den UEFA-Klubwettbewerben sowie den nationalen Klubwettbewerben", ließ der Verband wissen.