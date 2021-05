Super League: UEFA veröffentlich Strafenkatalog für Klubs

Innenansicht der Puskas Arena in Budapest mit dem Logo der UEFA Champions League © Imago

Die UEFA hat am Freitag neun der zwölf Klubs, die am Versuch der Gründung der Super League beteiligt waren "begnadigt", gleichzeitig aber einen Strafenkatalog veröffentlicht.

Abtrünnige Klubs verpflichten sich gegenüber der UEFA

"Im Geiste der Versöhnung und zum Wohle des europäischen Fußballs reichten neun der zwölf am sogenannten Super-League-Projekt beteiligten Klubs bei der UEFA eine Verpflichtungserklärung ein, in der die Position der Klubs dargelegt wurde, einschließlich ihres Engagements in den UEFA-Klubwettbewerben sowie den nationalen Klubwettbewerben", ließ der Verband wissen.