Sky: Haaland fehlt beim Dortmunder Abschlusstraining

Stürmerstar Erling Haaland droht Borussia Dortmund im wichtigen Bundesligaspiel gegen gegen Pokalfinal-Gegner RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu fehlen. Wie Sky berichtet, fehlte der Norweger am Freitag beim Dortmunder Abschlusstraining. Haaland kämpft mit muskulären Problemen, nachdem er beim Spiel in Wolfsburg einen Schlag abbekommen hatte. Auch im Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel am vergangenen Samstag konnte der 20-Jährige nicht auflaufen.