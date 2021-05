Taekwondo: DTU-Kämpfer verpassen Olympia-Qualifikation

Die deutschen Taekwondo-Kämpfer Tahir Gülec und Ela Aydin haben die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Tokio knapp verpasst.

Die deutschen Taekwondo-Kämpfer Tahir Gülec (Nürnberg) und Ela Aydin (Dachau) haben die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) knapp verpasst. Die Athleten der Deutschen Taekwondo-Union (DTU) scheiterten beim europäischen Qualifikationsturnier in Sofia jeweils im Halbfinale ihrer Gewichtsklassen, der Einzug in die Endkämpfe hätte für die Olympia-Teilnahme gereicht.