FC Bayern: Allianz Arena in blau und gelb am Europatag

Die Allianz Arena in München soll anlässlich des Europatags am 9. Mai in den Farben Blau und Gelb erstrahlen © Homepage FC Bayern

Die Allianz Arena erleuchtet schon bald in blau und gelb. Die Gründe haben mit Europa zu tun - und so gar nichts mit den 1860 München und Borussia Dortmund.

Erst Ende Januar hatte sie in den schönsten Regenbogen geleuchtet , setzte der FC Bayern anlässlich des "Erinnerungstags im deutschen Fußball" ein Zeichen gegen Diskriminierung und für mehr Toleranz in der Gesellschaft. sensibilisieren.

Am kommenden Sonntag nun wird die Allianz Arena in München-Fröttmaning erneut ungewöhnlich illuminiert anstatt "nur" klassisch rot: Wegen des Europatags am 9. Mai soll das Stadion von 20 bis 22 Uhr in den Farben der Europäischen Union erstrahlen.