Giro d'Italia: Dylan Groenewegen droht Fan-Wut bei Comeback

Neun Monate nach seiner Attacke, die fast tödlich endete, kehrt Dylan Groenewegen beim Giro d'Italia in den Rad-Zirkus zurück. Ihm steht ein Spießrutenlauf bevor.

"Es kann aber auch nicht viel schlimmer werden als in den vergangenen Monaten", sagt Dylan Groenewegen vor dem Start des Giro d'Italia am Samstag in Turin: "Ich habe viel mit einem Psychologen gesprochen und bin auf negative Reaktionen vorbereitet." Das härteste Dreivierteljahr seines Lebens hat den einstmals passionierten Lautsprecher nachdenklich gemacht. (SERVICE: Alle Infos zum Giro d'Italia)