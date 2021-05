Ski-Star Kristoffersen erleidet Wadenbeinbruch bei Motocross-Unfall

Der norwegische Ski-Star Henrik Kristoffersen erlebt einen Motocross-Unfall in Österreich - und trägt einen Bruch am Bein davon.

Der norwegische Ski-Star Henrik Kristoffersen hat sich bei einem Motocross-Unfall in Österreich das Wadenbein gebrochen.

Das teilte sein Team Rossignol am Freitag mit. "Der Bruch ist am unteren Wadenbein, eine Operation ist daher nicht notwendig", heißt es in dem Statement: "Er wird sechs Wochen nicht trainieren können."