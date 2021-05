2. Bundesliga: Holstein Kiel - St. Pauli 4:0, Hannover 96 - Darmstadt 98 1:2

Bartels glänzt mit Doppelpack

Mehlem und Honsak schießen Darmstadt zum Sieg

In Hannover brachte nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit Marvin Ducksch die Niedersachsen in Führung (50.). Marvin Mehlem (55.) antwortete aber postwendend, ehe Mathias Honsak (58.) die Gäste mit seinem vierten Saisontor zum Auswärtssieg schoss. ( Der Spielverlauf zum Nachlesen im LIVETICKER )

Vor der Geisterkulisse in Hannover kamen die Darmstädter besser ins Spiel, schon in der zweiten Minute scheiterte Honsak am herauseilenden 96-Torwart Michael Esser. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, die verunsicherten Hannoveraner entwickelten kaum Gefahr im Offensivspiel.