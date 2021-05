Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach live im TV, Stream, Ticker

Der FC Bayern trifft auf Borussia Mönchengladbach. Es geht um die Meisterschaft, ist aber auch schon Teil der Abschiedstournee von Hansi Flick und Co..

Zweiter Matchball: Im drittletzten Spiel unter Hansi Flick kann der FC Bayern am Samstagabend Meister werden.

Er werden dem FC Bayern "ewig dankbar sein", sagte der erkennbar emotionale Flick vor dem Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach, bei dem die Münchner vorzeitig die Meisterschaft feiern können.

Am Freitag war auch in der Kabine der Bayern bereits von Abschied die Rede.

In einer Ansprache an die Mannschaft habe er hervorgehoben, berichtete Flick, dass auch für drei Spieler, die "eine hervorragende Zeit, eine Ära mitgeprägt haben", die Tage in München bald gezählt sind: für David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez. Über diese drei und auch sich selbst sagte er: "Wenn man Bayern verlässt, ist das für jeden auch ein Verlust."