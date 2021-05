DOSB-Krise, Hörmann unter Druck: Das nächste Beben - Kommentar

Falls jemand in Erdkunde nicht aufgepasst hat: Sportdeutschland, wie es so schön heißt, liegt weit entfernt vom Pazifischen Feuerring. Gleichwohl rollt ein Erdbeben nach dem anderen durch die Lande.

Ein offener Brief, maßgeblich aus der Mitarbeiterschaft, schildert Zustände, bei denen es einem kalt den Rücken herunterläuft. Von einer "Kultur der Angst" ist die Rede, Grundwerte des Sports wie Respekt und Fair Play würden mit Füßen getreten, Psychoterror ausgeübt, auf Hygieneregeln gepfiffen. Die Liste der Vorwürfe ist so lang wie erschreckend.

Wagenburg um Alfons Hörmann beim DOSB hält noch dicht

So war auch die Reaktion am Tag danach wenig überraschend. Vorstand und Präsidium sprachen Hörmann das Vertrauen aus, man wolle die Vorwürfe aber ernst nehmen. Natürlich ist nun zunächst Aufklärung nötig, und man muss abwarten, ob die harschen Anschuldigungen schlüssig und zügig entkräftet werden können.

Timing des Hilferufs ist kein Zufall

Auch das Timing dürfte kaum zufällig gewählt sein. Am Tag, an dem das Outfit für die Olympischen Spiele präsentiert wird, steht der DOSB traditionsgemäß stark im Fokus. Es ist der bis dato wichtigste PR-Termin des Jahres und ein vielbeachteter Meilenstein auf dem Weg zu Olympia in Tokio in nicht einmal drei Monaten.