Die Linke: Bundesregierung verstärkt Corona-Chaos im Sport

Die am Mittwoch "im Eilverfahren" beschlossene COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung werde das herrschende Chaos in Bund und Ländern hinsichtlich der Regelungen, wer wann und wie Sport treiben darf, "eher vergrößern als reduzieren", meinte Hahn.

Auf seine Frage in der Sportausschusssitzung des Deutschen Bundestages, wie denn in der Verordnung die Regelungen zum Sport, nach denen die Beschränkungen nicht mehr für geimpfte und genesene Personen gelten sollen, zu interpretieren seien, habe bei den Vertretern des Bundesinnenministeriums wie auch bei den Abgeordneten der Koalition "komplette Sprachlosigkeit" geherrscht, so Hahn.