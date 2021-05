500 Millionen Downloads: CoD Mobile knackt Rekordmarke

Obwohl es nicht dieselbe mediale Aufmerksamkeit genießt, führt Call of Duty: Mobile seinen Erfolgskurs fort. Mittlerweile wurde es 500 Millionen Mal heruntergeladen.

Ursprünglich erschien der Shooter für die Hosentasche im Oktober 2019. Seither erhielt der Titel eine Flut an populären Maps und kosmetischen Items, welche die Spieler bei Laune halten. Auch eine eigene Weltmeisterschaft wurde COD: Mobile spendiert, die 2021 zum zweiten Mal stattfindet. All dies und der neue Absatzmarkt in China, dürften mitverantwortlich für den globalen Erfolg des Games sein.