Steiner: Schumacher "nicht die Nummer eins"

Teamchef Günther will nicht über Führungsrollen sprechen © AFP/SID/WILLIAM WEST

Mick Schumacher ist trotz seiner guten Leistungen in der Formel 1 nicht die Nummer eins bei Haas. Das erklärte Teamchef Günther Steiner am Freitag.

Mick Schumacher ist trotz seiner bislang guten Leistungen in der Formel 1 nicht die klare Nummer eins beim Haas-Team. Das erklärte Teamchef Günther Steiner am Freitag in Barcelona. "Es ist zu früh, von einer Führungsrolle zu sprechen. Wenn jemand sagt, dass Mick die Nummer eins ist, ist das falsch", sagte Steiner nach dem ersten freien Training zum Großen Preis von Spanien (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky und RTL).