Keller denkt nicht an sofortigen Rücktritt

Frankfurt am Main (SID) - DFB-Präsident Fritz Keller denkt nach seinem Nazi-Vergleich und dem Misstrauensvotum der Regional- und Landesverbände nicht an einen sofortigen Rücktritt. "Ich respektiere das Votum der Konferenz der Regional- und Landesverbände und nehme dieses sehr ernst", erklärte der 64-Jährige in einer Stellungnahme, um allerdings gleich klarzustellen: "Ich werde mich den anstehenden Diskussionen nicht entziehen."