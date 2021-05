Borna Sosa vom VfB Stuttgart eingebürgert - Option für DFB-Team

Marcel Halstenberg, Robin Gosens oder auch Philipp Max: Lange konnte sich in der Abwehrkette der deutschen Nationalmannschaft keiner der Kandidaten fest spielen: nun gibt es unerwartet einen neuen Kandidaten: Borna Sosa.

Bierhoff bestätigt Interesse an Sosa

Zum Hintergrund: Sosas Großvater Mate Susak betrieb 30 Jahre lang eine Baufirma in Berlin, seine Mutter ist in der Hauptstadt geboren. Sosa spricht einwandfreies deutsch und verbrachte schon große Teile seiner Kindheit in Berlin.