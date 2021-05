Unibet Premier League of Darts: Tickets sofort ausverkauft

Die Playoffs der Unibet Premier League of Darts wird vor Fans stattfinden. Fantastische Neuigkeiten für die PDC, die ihre Tickets sehr schnell los wird.

Die Fan stehen in der Unibet Premier League of Darts kurz vor dem Comeback.

Ab dem 28. Mai sind die Anhänger von Michael van Gerwen, Peter Wright und Co. wieder zugelassen, die Playoffs sollen von einem Live-Publikum bejubelt werden. Wie die PDC am Freitag mitteilte, waren die Tickets für die anstehenden Events schon am ersten Tag nach Verkaufsstart vergriffen.