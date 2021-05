Fackellauf: Älteste Frau der Welt sagt Teilnahme ab

Kane Tanaka sollte am olympischen Fackellauf teilnehmen © AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU

Eigentlich wollte Kane Tanaka am Olympischen Fackellauf in ihrer Heimatstadt Fukuoka teilnehmen, doch jetzt wurde die Teilnahme abgesagt.

Eigentlich wollte die Japanerin Kane Tanaka im stolzen Alter von 118 Jahren am Olympischen Fackellauf in ihrer Heimatstadt Fukuoka teilnehmen, doch jetzt wurde die Teilnahme des ältesten Menschen der Welt abgesagt. Den Rückzug gab die Familie am Freitag bekannt.