Formel 1: Vettel überzeugt im 1. Training - aber kleiner Makel

Formel-1-Pilot Sebastian Vettel hat einen guten Test für den Großen Preis von Spanien absolviert. Im ersten freien Training am Freitag fuhr der viermalige Weltmeister im Aston Martin (1:19,234 Minuten) auf den achten Rang. Dabei war Vettel rund zwei Zehntelsekunden schneller als sein kanadischer Teamkollege Lance Stroll.

Fehlerfrei blieb Vettel, der in Barcelona auf die ersten WM-Punkte der Saison hofft, trotzdem nicht. Kurz nach seiner besten Runde beschädigte er den Frontflügel an den Randsteinen in Kurve sieben (Rennkalender der Formel 1 2021).