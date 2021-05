DFB: Neue Chance für Marc-André ter Stegen unter Hansi Flick?

Ter Stegen will DFB-Stammkeeper werden

Auf jeden Fall macht ter Stegen im Interview mit SPORT1 keinen Hehl daraus, wie sein Ziel lautet. "Jetzt steht erstmal die EM an, aber natürlich denke ich schon darüber nach, was danach passiert. Jeder rechnet sich Chancen aus, dass die Karten neu gemischt werden. Dann liegt es an jedem Einzelnen, ob er sich ins Team spielt oder nicht. In meinem Fall ist es das Gleiche. Ich will mich über den Verein für die Nationalmannschaft beweisen."