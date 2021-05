Notstand verlängert - Bachs Tokio-Reise steht auf der Kippe

Laut der Agentur wollte Bach unter anderem am 17. Mai den olympischen Fackellauf Richtung Tokio an historischer Stätte in Hiroshima besuchen. Am 6. August 1945 hatte die Stadt traurige Berühmtheit erlangt. An jenem Tag warfen die USA am Ende des Zweiten Weltkriegs eine Atombombe (Codename Little Boy) über der Stadt ab, es war die erste, die jemals in einem Krieg verwendet wurde.