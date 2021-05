Bloß kein "Fehltritt": Vorentscheidender Spieltag im spanischen Titelrennen

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen geht mit dem FC Barcelona voller Optimismus in das möglicherweise vorentscheidende Wochenende im Meisterrennen der Primera Division. "Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir jetzt alle Chancen auf den Meistertitel", sagte der 29-Jährige bei Sport1. Barca gehe mit "viel Selbstvertrauen" in das direkte Duell mit Tabellenführer Atletico Madrid am Samstag (16.15 Uhr/DAZN).