Football: ELF schließt sich der NADA an

European League of Football schließt sich der NADA an

Die neu gegründete European League of Football (ELF) hat sich der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) angeschlossen. Wie die Liga am Freitag mitteilte, werden in der Premierensaison ab 19. Juni umfassende Dopingkontrollen von der NADA durchgeführt.