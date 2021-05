FC Bayern: Leon Goretzka lobt Borussia Dortmund und spricht über Fan-Proteste

Leon Goretzka ist heilfroh, dass sich die beiden besten deutschen Mannschaften nicht an der Super League beteiligt haben - und spricht über den Unmut der Fans.

Einer, der auch mal den Mund aufmacht und über den Tellerrand hinausschaut. So wurde der Nationalspieler des FC Bayern zumindest bei der ZDF-Sendung Studio Schmitt am Donnerstag vorgestellt. Goretzka selbst sieht diese Darstellung als nur noch bedingt zutreffend an.