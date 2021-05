Vier Halbfinal-Tore: Cavani auf Allofs' Spuren

Treffsicher in der Europa League: Edinson Cavani © AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Edinson Cavani von Manchester United hat mit seinen insgesamt vier Halbfinal-Toren gegen AS Rom eine Uralt-Marke von Klaus Allofs nur knapp verpasst.

Stürmer Edinson Cavani von Manchester United hat mit seinen insgesamt vier Halbfinal-Toren gegen AS Rom eine Uralt-Marke von Klaus Allofs nur knapp verpasst. Cavani traf in der Europa League sowohl im Hin- (6:2) als auch Rückspiel (2:3) doppelt. Damit ist er der erste Spieler seit 1985/86, der mehr als zwei Tore in Hin- und Rückspielen eines Europapokal-Halbfinals erzielte.