Floyd Mayweather und Jake Paul prügeln sich nach PK

Jake Paul reißt Mayweather Mütze vom Kopf

Was war passiert? Während des Trash Talks auf der Bühne hatte Mayweather gesagt, er werde sowohl Logan Paul als auch seinen Bruder in der gleichen Nacht besiegen. Danach störte Jake das Interview des 44-Jährigen und meinte, er solle seinen Berater Al Haymon anrufen und den Doppelkampf eintüten.

Paul provoziert auf Twitter weiter

Später setzte Jake Paul seine Provokationen in den sozialen Medien fort: "Ehrlich gesagt hatte ich drei leichte Kämpfe als Profi, also juckt es mich in den Fingern, etwas echte Action zu erleben. Einer von Floyds 30 Bodyguards hat mir einen sauberen Schlag ins Auge verpasst - RESPEKT!!!" Auch bei Twitter provozierte er weiter. Er nannte sich um in "GOTCHA HAT" ("Ich habe deine Mütze").