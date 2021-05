Sieg für Theis - Lakers mit nächstem Rückschlag

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Chicago Bulls nach zuvor vier Niederlagen in Serie wieder einen Erfolg gefeiert.

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Chicago Bulls nach zuvor vier Niederlagen in Serie wieder einen Erfolg gefeiert. Der sechsmalige NBA-Meister gewann in der nordamerikanischen Profiliga mit 120:99 bei den Charlotte Hornets und wahrte eine Minimal-Chance auf den Einzug in die Play-offs.