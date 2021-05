Robin Koch träumt nach Comeback in Leeds von EM-Ticket

Robin Koch will in den EM-Kader © FIRO/FIRO/SID

Nationalspieler Robin Koch träumt nach seinem erfolgreichen Comeback bei Leeds United von einem Ticket für die EURO. Der Verteidiger will sich im Saisonendspurt "weiter die nötige Spielpraxis holen und mich bestmöglich für die EM empfehlen", wie er im SID-Gespräch sagte. Koch weiß: "Ich muss weiter Leistung zeigen, die finale Entscheidung liegt dann beim Bundestrainer."

Joachim Löw wird seinen vorläufigen Kader für die Endrunde (1. Juni bis 11. Juli) voraussichtlich am 18. oder 19. Mai nominieren. Koch hatte die Länderspiele im März im Rahmen der WM-Qualifikation gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien nach einer Operation am rechten Knie im Dezember verpasst. Nach seinem Comeback für Leeds Mitte März spielte er zuletzt erstmals wieder über 90 Minuten durch.