Europa League: Warum Niko Kovac auf Manchester United hofft

Jedoch könnte sich das bei einem Sieg Manchester Uniteds in der Europa League ändern.

Da sich die Red Devils aller Voraussicht nach über die englische Premier League für die Königsklasse qualifizieren, hätte das Team von Ole Gunnar Solskjaer mit dem Sieg der Europa League somit zwei CL-Tickets in der Tasche.

Also eins zu viel.

Niko Kovac könnte von Manchester United profitieren

In dieser Situation schreibt die UEFA vor, das überbleibende Ticket an den Tabellendritten der fünftplatzierten Liga in der Fünfjahreswertung weiterzugeben.