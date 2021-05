NBA: Dallas Mavericks schlagen Brooklyn Nets - Irving mit Gala, Theis und Bulls siegen

Die Dallas Mavericks sind in der NBA weiter gut drauf. Beim Sieg gegen die Brooklyn Nets ist auch Dirk Nowitzki in der Halle. Er sieht einen knappen Sieg seines Ex-Teams.

Doncic: "Dirk ist jemand, zu dem ich aufschaue"

Auf Seiten der Nets stemmte sich vor allem Irving gegen die Niederlage. Doch die 45 Punkte des Point Guards reichten nicht. Kevin Durant kam auf 20 Zähler. Für Brooklyn ist er bereits die vierte Niederlage in Serie – so viele Spiele hatten die Gäste in dieser Spielzeit bisher am Stück noch nicht verloren. Damit droht dem Team aus Brooklyn der Verlust von Platz zwei im Osten, die Milwaukee Bucks liegen nur ein halbes Spiel zurück. (SERVICE: NBA-Tabelle)