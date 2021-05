FC Arsenal: Wie geht es weiter mit Mikel Arteta und Aubameyang?

"Arsenals Saison in Trümmern", titelte die Daily Mail durchaus passend in der Nacht.

Kann sich Arteta im Amt halten?

In der Premier League steht Arsenal nur auf Rang neun. Im FA Cup gab es ein frühes Aus. Nach dem Ausscheiden in der Europa League steht eine Saison ohne internationales Geschäft an. Rang sechs ist in der Liga kaum mehr zu erreichen. Ein Szenario, das zum ersten Mal seit 25 Jahren eintreten wird. (Service: Tabelle der Premier League)