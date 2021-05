FC Barcelona: Vater von Pep Guardiola schließt Rückkehr seines Sohnes nicht aus

Pep Guardiolas Vater äußert sich in einem Interview über die Arbeit seines Sohnes und verrät seine Wünsche. Eine Barca-Rückkehr schließt er nicht aus.

Sein Vater Valenti Guardiola äußerte nun einen großen Wunsch. "Ich würde mir wünschen, dass mein Sohn nach Barcelona zurückkehrt", stellte der Spanier in einem Interview mit dem Sender Súper Deportivo Radio klar. "Und dass er als Trainer oder Berater zurückkehren wird, würde ich auch nicht ausschließen."

Allerdings, so erklärte Papa Guardiola, werde er seinem Sohn nicht sagen, was er tun soll, schließlich werde er bald 50 und wisse selbst, was gut für ihn ist. Aber, mit einer Sache könnte Valenti dann doch nur schwer leben. "Natürlich möchte ich nicht, dass er die spanische Nationalmannschaft trainiert", sagte der stolze Katalane.