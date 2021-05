DFB ePokal: Weltmeister "MoAuba" verpasst Achtelfinale - Leipzig schlägt Werder

Insgesamt 64 Teams von Bundesligisten und diversen Amateurmannschaften kämpfen in K.o.-Duellen im Modus "best of three" um den Titel. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro, das Finale findet am Sonntag (13.45 Uhr/ProSieben Maxx) statt. Am Freitag (ab 15.00 Uhr) werden die Viertelfinal-Teilnehmer auf der Playstation 4 ermittelt, ehe es am Wochenende in die Finalphase geht.