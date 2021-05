ATP: Alexander Zverev erreicht Viertelfinale gegen Nadal in Madrid

Alexander Zverev präsentiert sich beim ATP-Masters in Madrid weiter in starker Verfassung. Der 24-Jährige ringt Daniel Evans nieder und fordert nun Rafal Nadal.

Der beste deutsche Tennisprofi Alexander Zverev steht nach einer weiteren überzeugenden Leistung beim ATP-Masters in Madrid im Viertelfinale und trifft dort am Freitag auf den spanischen Sandplatzkönig Rafael Nadal.

Zverev heiß auf Duell mit Nadal

Evans lässt mit Sieg gegen Djokovic aufhorchen

Zuletzt hatte Evans beim prestigeträchtigen Sandplatz-Masters in Monte Carlo im Achtelfinale überraschend den Weltranglistenersten Novak Djokovic bezwungen und später das Halbfinale erreicht. Es war sein bislang bestes Ergebnis auf Sand. Zverev hatte in seinem Auftaktmatch in Madrid den Japaner Kei Nishikori 6:3, 6:2 bezwungen. Vor drei Jahren hatte Zverev das Turnier ohne Satz- und Aufschlagverlust gewonnen.