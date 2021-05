Streit statt Entschuldigung: Jakobsen droht Groenewegen mit juristischem Nachspiel

Der niederländische Radprofi Fabio Jakobsen zieht neun Monate nach seinem schweren Unfall bei der Polen-Rundfahrt juristische Schritte gegen seinen Landsmann Dylan Groenewegen in Erwägung. Nach einem gemeinsamen Treffen der beiden Fahrer in Amsterdam zeigte sich Jakobsen bitter enttäuscht vom Verhalten Groenewegens, der ihn am 5. August 2020 im Zielsprint von Kattowitz in die Absperrgitter gedrängt hatte.