Bayern München erhält Laureus Award "Team des Jahres"

Herbert Hainer mit der Trophäe © Laureus Sport for Good /Laureus Sport for Good/Laureus Sport for Good/Laureus Sport for Good

SID

Bayern München hat bei den Laureus Awards den Preis für das Team des Jahres abgeräumt.

Bayern München hat bei den Laureus Awards den Preis für das Team des Jahres abgeräumt. Dies teilte die Stiftung am Donnerstag nach der digitalen Preisverleihung in Sevilla mit. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann diesen Preis zum zweiten Mal nach 2014 - also jeweils im Jahr nach dem Gewinn des Triples aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

"Wir haben das erfolgreichste Jahr in unserer Vereinsgeschichte hinter uns. Der FC Barcelona ist der einzige andere Verein, der im Jahr 2009 sechs Titel gewonnen hat", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge: "Dieser Laureus Award ist nun die krönende siebte Trophäe in einem Jahr, das wir nie vergessen werden."

