Darts Premier League, 11. Spieltag mit MvG, Van den Bergh, Wright, Anderson

In der Unibet Premier League of Darts liefern sich Nathan Aspinall und Dimitri Van den Bergh ein hochklassiges Match - mit dem schlechteren Ende für den Briten.

Starker Auftritt von Dimitri Van den Bergh in der Unibet Premier League of Darts!

Der Belgier hat sich am 11. Spieltag in Milton Keynes mit 8:5 gegen Tabellenführer Nathan Aspinall durchgesetzt und damit eine neun Spiele andauernde Siegesserie von "The Asp" beendet. "The Dreammaker" selbst hat nur eine Partie aus den vergangenen acht verloren.