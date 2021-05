FC Bayern: Berater von Georginio Wijnaldum mit überraschender Ansage

Georginio Wijnaldum wird seit Wochen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Sein Berater macht bei SPORT1 die Tür für einen Wechsel nach München weit auf.

In diesem Sommer könnte es in München erneut zum Transfer eines Defensiv-Strategen kommen. Sofern die Bayern-Bosse diese exklusive Einladung annehmen!

Wijnaldum-Berater: "Der FC Bayern ist ein großartiger Verein"

Die Rede ist von Georginio Wijnaldum. Der 30 Jahre alte Niederländer wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Liverpool nicht verlängern und wird seit Längerem mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Für die neue Folge des SPORT1 Podcasts "Meine Bayern-Woche" macht der Berater des Holland-Stars die Tür für einen Wechsel zum Sextuple-Sieger ganz weit auf. "Wijnaldum ist ablösefrei und hält sich alle Optionen offen", sagt Humphry Nijman. Seine klare Ansage: "Der FC Bayern ist ein großartiger Verein. Wenn sie an ihm interessiert sein sollten, können sie gerne mit uns sprechen."

Bayern braucht Verstärkung - Wijnaldum ist bereit

Für die Münchner könnte die Einladung zum Telefonat zur richtigen Zeit kommen. Für das zentrale Mittelfeld wird nach einem neuen Spieler gesucht, bestenfalls sollen ablösefreie Sofort-Verstärkungen oder Top-Talente verpflichtet werden. Kandidaten wie Florian Neuhaus und Eduardo Camavinga sind in diesem Sommer zu teuer.

Wijnaldum stünde bereit, ist topfit und kaum verletzungsanfällig. In der laufenden Spielzeit kommt der 73-malige Nationalspieler der Niederlande auf 46 Pflichtspieleinsätze für die Reds und ist Stammspieler. Nicht umsonst wollte ihn Trainer Jürgen Klopp unbedingt behalten.

