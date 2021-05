D.K. Metcalf: NFL-Star sprintet um Olympia - PR-Gag oder Ernst?

Golden Games, US-Trials und dann Olympia? NFL-Star D.K. Metcalf will es wissen. Der Seahawks-Receiver wechselt auf die Tartanbahn und greift im 100-m-Sprint an.

Kaum mehr als seine durchdefinierten Waden sind zu sehen, als D.K. Metcalf in Badeschlappen an der Kamera vorbeischleicht.

Schwarze Spikes mit goldenen Sohlen lässt der Footballstar auf die Tartanbahn fallen, das Datum 9. Mai wird im Achtsekünder bei Twitter eingeblendet, die Uhr tickt. Am Sonntag will der Wide Receiver tatsächlich bei den Golden Games der US-Leichtathleten in der Königsdisziplin 100 m antreten. Ein Schritt auf dem Weg zu Olympia in Tokio?