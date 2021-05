Kanu-Slalom: Alle deutschen Kajak-Boote im EM-Halbfinale

Am Freitag stehen in Ivrea die Mannschaftswettbewerbe auf dem Programm. Nach den Entscheidungen im Kajak am Samstag folgen am Sonntag die Rennen im Canadier, bei denen die Canadier-Herren um einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August kämpfen).