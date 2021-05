Mount kontert Kroos: Vielleicht sollte er nicht schlafen können

"Ich habe gehört, wie einer ihrer Spieler vorher gesagt hat, dass er nicht wegen einzelner Spieler nicht schlafen kann", sagte Mount nach dem 2:0-Sieg seines FC Chelsea gegen Real Madrid am Mittwochabend bei CBS Sports. Durch den Sieg hatten die Blues das Finale der Champions League erreicht.

Mount: Vielleicht sollte Kroos nicht schlafen können

"Vielleicht sollte er wegen uns als Team nicht schlafen können. Wir geben so viel, wir verteidigen um unser Leben. Das hat man an den wenigen Chancen gesehen, die wir zugelassen haben. Wir sind solide und das müssen wir beibehalten", vollende Mount seine Spitze in Richtung Madrid.