Torhüter Behrens verlässt Magdeburg

Stammtorhüter Morten Behrens verlässt den Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg am Saisonende. Der 24-Jährige gab an, eine "Herausforderung in der zweiten Liga" annehmen zu wollen. Zu welchem Verein er wechselt, ist noch nicht bekannt.