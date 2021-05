Langlauf-Königin Therese Johaug peilt Olympia-Norm an - Start in Tokio?

Therese Johaug peilt die Olympia-Norm über 10.000 m an © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Langlauf-Star Therese Johaug tauscht die Skier gegen Laufschuhe und peilt die Olympia-Norm über 10.000 m an. Löst die 32-Jährige damit ihr Ticket für Tokio?

Die viermalige Weltmeisterin von Oberstdorf peilt die Olympia-Norm über 10.000 m an. Die 32-Jährige will am Samstag im Bislett-Stadion von Oslo versuchen, die Marke von 31:25 Minuten zu unterbieten. Das bestätigte ihr Manager Jörn Ernst im norwegischen Rundfunk NRK.