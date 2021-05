Laureus World Sports Awards: FC Bayern Team des Jahres, KICKFORMORE ausgezeichnet

FC Bayern erhält Sport-Oscar

Rafael Nadal Sportler des Jahres

In dieser Kategorie ging die Auszeichnung zum vierten Mal an Rafael Nadal, der nach seinem 13. French-Open-Sieg im vergangenen Jahr mit Roger Federer mit insgesamt 20 Grand-Slam-Titeln gleichzog. Der Laureus "World Sportswoman of the Year Award" ging an die US-Open-Siegerin Naomi Osaka.

Auszeichnung für deutsches Sportförderprogramm

Alle Gewinner der Sport-Oscars im Überblick:

Laureus World Sportsman of the Year Award: Rafael Nadal

Laureus World Sportswoman of the Year Award: Naomi Ōsaka

Laureus World Team of the Year Award: FC Bayern München

Laureus World Breakthrough of the Year Award: Patrick Mahomes

Laureus World Comeback of the Year Award: Max Parrot

Laureus Sport for Good Award: KICKFORMORE by KICKFAIR

Laureus Lifetime Achievement Award: Billie Jean King

Laureus Athlete Advocate of the Year Award: Lewis Hamilton

Laureus Sporting Inspiration Award: Mohamed Salah

Laureus Sporting Moment of the Year Award: Chris Nikic