EuroLeague: Deutsches Duell zum Final-Four-Auftakt

Das Final Four der Basketball-EuroLeague in Köln (28. bis 30. Mai) beginnt mit dem deutschen Duell zwischen Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau) und Tibor Pleiß (Anadolu Istanbul). Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Ansetzungen hervor. Das Spiel beginnt am 28. Mai (Freitag) um 18.00 Uhr.