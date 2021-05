DEL: Nationaltorhüter Treutle verlängert in Nürnberg

Treutle geht damit in seine fünfte Saison bei den Ice Tigers. In seinen bislang 278 DEL-Spielen, die er auch für die Klubs in Krefeld, München und Hamburg bestritt, wies er eine durchschnittliche Fangquote von 91,3 Prozent auf. Treutle gehört derzeit zum Kader der Nationalmannschaft, eine Teilnahme an der WM in Riga/Lettland wäre seine dritte nach 2018 und 2019.