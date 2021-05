Schumacher vor Barcelona: "Habe noch Zeit in mir"

Formel-1-Pilot Mick Schumacher sieht nach seinem zuletzt starken Rennen in Portugal weiteres Steigerungspotenzial.

Formel-1-Pilot Mick Schumacher sieht nach seinem zuletzt starken Rennen in Portugal weiteres Steigerungspotenzial. "Wir wissen, dass ich noch recht viel Zeit in mir habe", sagte der 22-Jährige vor dem Großen Preis von Spanien (Sonntag, 15.00 Uhr): "Wir sind auf einem guten Weg."

Schumacher hatte am vergangenen Wochenende in Portimao Platz 17 belegt, im unterlegenen Haas aber in einem fehlerfreien Rennen sein erstes gelungenes Überholmanöver gelandet.