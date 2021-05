Zorc: "Fitness-Führerschein" für Schiedsrichter

Michael Zorc schlägt in der Diskussion über die Altersgrenze von 47 Jahren einen "Schiedsrichter-Führerschein" vor.

"Ich weiß nicht, ob die Altersgrenze wirklich so pragmatisch ist. Vielleicht ist es eine Idee, so eine Art Führerschein zu bekommen durch körperliche Fitness", sagte Zorc am Donnerstag.