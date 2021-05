2. Bundesliga: HSV, Holstein Kiel, Bochum live im TV, Stream, Ticker

Holstein Kiel kann den kleinen Vorsprung auf den Hamburger SV schon zu Beginn des nächsten Spieltags ausbauen. Das Hrubesch-Debüt steigt erst am Montag.

Aufstieg, Abstieg, Drama: In der 2. Fußball-Bundesliga geht es kurz vor Ende der Saison um fast alles.

Den Auftakt in den nächsten Krimi-Spieltag macht Holstein Kiel, das unter der Woche mit dem ersten seiner drei Nachholspiele bereits Platz drei eroberte - sehr zum Leidweisen des bisherigen Dritten Hamburger SV.

Vier Zähler fehlen auf den KSV noch auf die SpVgg Greuther Fürth und Platz zwei. Mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli könnte die Mannschaft von Trainer Ole Werner im Kampf um den direkten Aufstieg also gehörig Druck auf die Kleeblätter ausüben.

Außerdem schon am Freitag im Einsatz: Hannover 96 und der SV Darmstadt 98 - beide Teams stehen in der unteren Tabellenhälfte, haben aber mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. ( Tabelle der 2. Bundesliga )

Düsseldorf muss gegen Braunschweig punkten

Am Samstag geht die wilde Fahrt dann unter anderem mit den Fürthern weiter. Die Spielvereinigung trifft im Heimspiel auf den Karlsruher SC. In den letzten fünf Spielen wurden zehn Punkte geholt, nun soll der nächste Dreier auf dem Weg ins Oberhaus her. Beim KSC gilt es, den jüngsten Abwärtstrend zu stoppen (drei Punkte aus fünf Spielen).